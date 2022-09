Fredy Guarín: "Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios y errores"

Fredy Guarín dio su último paso en su carrera deportiva jugando con Millonarios, equipo del que se desligó en abril de 2021 cuando protagonizó un escándalo familiar en la ciudad de Medellín. Tras esto, no regresó a los entrenamientos con los 'embajadores' y posteriormente se conoció que se marchaba del club del que es hincha.

Desde entonces, lo que se sabe de él es que se ha dedicado a atender varios negocios particulares, entre ellos una empresa de construcción, un criadero de caballos y otros temas más en los que invirtió el dinero ganado en el fútbol profesional, en el que jugó por más de 15 años pasando por clubes de Colombia, Argentina, Francia, Portugal, China y Brasil.

Sin embargo, en las últimas horas resultó conmovedor un posteo en redes sociales en el que se ve con su rostro desencajado y con llanto. A eso se le sumó un mensaje.

"Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy, a corazón abierto, esto no lo hago para generar lástima, ni ganar seguidores, lo hago con la intención de que le sirva a una persona, de un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas. Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y sea él quien guie nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor", escribió Fredy Guarín.

¿En qué equipos jugó Fredy Guarín en el fútbol profesional?

Huila (2002)

Envigado (2003-2005)

Boca Juniors (2005-2006)

Saint Etienne (2006-2008)

Porto (2008-2012)

Inter (2011-2016)

Shangai S (2016-2019)

Vasco da Gama (2019-2020)

Millonarios (2021)

A esa trayectoria de clubes, hay que sumarle que Guarín jugó en diferentes selecciones Colombia, desde la Sub-17, la Sub-20 y hasta llegar a la de mayores. En su hoja de vida están las participaciones en los mundiales Sub-17 en Finlandia (2003), Sub-20 (2003) y en Brasil 2014.