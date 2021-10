Fredy Guarín habló sobre el escándalo familiar que tuvo el pasado mes de abril: "Estaba loco"

Tras varios meses alejado de las canchas y como jugador libre, en las últimas horas el futbolista Fredy Guarín apareció en las redes sociales y, allí, se refirió al escandaloso altercado familiar que protagonizó el pasado mes de abril, cuando pertenecía a las filas de Millonarios.

En un Instagram Live con el el artista de cantante popular Alzate, el boyacense habló de varios temas y entre los que se destacaron aquel episodio en el que terminó detenido por la Policía y sobre su carrera futbolística, la cual aún no da por terminada.

“Con los tragos estaba loco, ese no soy yo y para algunas personas quedó esa imagen. Esa es una embarrada, un error que cometí”, aseguró Guarín durante la transmisión.

Por otro lado y quien fuera mundialista con la Selección Colombia en 2014, admitió que aún no siente que se haya 'colgado lo guayos'. "No puedo decir que me retiré del fútbol porque ahora tengo salud. sería volver a bajar unos kilitos y listo”.