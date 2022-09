¡Fuerza, Fredy Guarín! mensajes de apoyo de Camilo Zúñiga, Aldo Ramírez y hasta J Balvin

Fredy Guarín se retiró del fútbol profesional el año anterior, el 2021, y su último equipo fue Millonarios, tras más de quince años en el balompié profesional a nivel local e internacional. El exjugador de la Selección Colombia, al parecer, no la pasa nada bien en la actualidad en lo personal, ya que en las últimas horas sorprendió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

El 'Guaro de la gente', como popularmente lo llaman sus más allegados', escribió en su plataforma personal de Instagram las siguientes palabras: "Quiero mostrarme así tal cual como soy, a corazón abierto" y dicho escrito lo acompañó de una fotografía en la que se nota con lágrimas y visiblemente afectado.

Alude que en la instantánea "ven un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas". Luego de este mensaje, el apoyo para el exfutbolista no se hicieron esperan en su publicación. Amigos del fútbol como Camilo Zúñiga, Aldo Leao Ramírez y Martín Arzuaga, entre otros, le enviaron fortaleza a Fredy Guarín.

"Con toda mi 'Guaaa''", esas fueron las palabras de Zúñiga en el post de Guarín y este lo acompañó con emoticones de manos hacia el cielo y de oración.

También comentó 'El Toro' Arzuaga la siguiente frase: "Con la ayuda de Dios. Vamos pa'lante 'Guaro'".

De otro lado, personas del mundo artístico como el cantante de música urbana, J Balvin, el arcordeonero Rolando Ochoa, el cantante vallenato Hebert Vargas y otras personalidades evidenciaron su mensaje de aliento para el exjugador del Porto, de Portugal; Inter, de Italia; de Vasco da Gama, de Brasil, y de Saint-Étienne, de Francia, entre otros.

¿Qué más dijo Fredy Guarín en su mensaje?

"Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y sea él quien guie nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor", escribió Fredy Guarín.