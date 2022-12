"Fui mejor que Cristiano Ronaldo, no tengo dudas": Renato Gaucho

El exjugador y ahora técnico de Gremio, de Brasil, no dudó en comparar su estilo de juego con el del portugués, de quien dijo que ‘es muy fuerte pero no tiene mucha técnica’.

El actual técnico de Gremio, equipo que ganó hace poco la Copa Libertadores 2017, indicó que “me gustaría verlo jugar en los equipos en los que yo jugué, muchas veces sin cobrar durante tres o cuatro meses y ser un campeón como yo. Me gustaría haber jugado en este Real Madrid, con los compañeros él tiene”.

Renato Gaucho tuvo una dilatada en el fútbol de Brasil en donde vistió los colores de siete equipos diferentes entre los que se destaca, Flamengo, Fluminense, Gremio, Botafogo y Atlético Mineiro, entre otros. A nivel internacional jugó con la Roma, en Italia.

"Fui mejor jugador que Cristiano Ronaldo. No tengo dudas. Él es un gran jugador, pero no tan versátil como era yo. Es muy fuerte, pero no tiene mucha técnica", aseguró.

En el palmarés de Gaucho como jugador sobresalen una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental, una Copa América con la Selección de su país, Una Supercopa Suramericana y varias copas a nivel local.

Gremio y Real Madrid se podrían enfrentar en la final del campeonato de clubes, si superan a Pachuca y Al-Jazira, respectivamente.