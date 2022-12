Futbolista argentino reconoció públicamente que es homosexual: "Es un tema tabú"

Se trata de Nicolás Fernández, del General Belgrano, quien se refirió a las implicaciones que tuvo su anuncio de hace un año a través de sus redes sociales.

"En el fútbol es un tema tabú. Se comentan muchas cosas. Hay gente gay que por ahí con un chiste se siente mal. A mí, no me pasa. Me pueden decir cualquier cosa, y me puedo enojar pero lo resuelvo sin ponerme mal", dijo Nicolás Fernández, en una entrevista con 'Tiempo Argentino'.

¿Se dieron problemas entre Juan Carlos Osorio y algunos jugadores del Deportivo Cali?

Dichas declaraciones han dado mucho de qué hablar en el ambiente del balompié argentino.

Críticas a Luis Díaz, Mateus Uribe y demás jugadores del Porto por no defender a Moussa Marega

"Había salido, estaba con mi pareja y tiré ese estado en Facebook. Después se hizo una revolución, se hicieron eco todos los medios de La Pampa. Muchos se sorprendieron en el fútbol. Otros ya me conocen en Santa Rosa", agregó Fernández, de 24 años.

La millonaria mesada mensual que destina Cristiano Ronaldo para los gastos de Georgina Rodríguez

El futbolista también comentó que "con mi familia fue sencillo. A mis viejos no les di opción. Les dije que si no les gustaba me iba de casa, que no había problema. Tenía 17 años. Pero lo entendieron".

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.