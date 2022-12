Futbolista de Chivas femenino, cansada por el acoso y por comentarios obscenos en redes

A pocos días de haberse celebrado el 'Día Internacional de la Mujer' se conocieron declaraciones desde México, en las que una deportista hizo un llamado al respeto.

"Obviamente es incómodo, que no te puedas acomodar una espinillera porque ya hacen otro tipo de gesto. Pero trato de hacer eso a un lado, aunque me duele".

Esas fueron las palabras de Norma Palafox, futbolista de Chivas femenino, a 'As México', en las que alzó la mano y dejó en claro algunas situaciones que le molestan de manera especial, por lo que sucede en muchas oportunidades en los estadios.

Norma tiene un cuerpo bien tonificado y por eso lleva su unifome ajustado, algo que no cambiará, pese a los comentarios salidos de tono que recibe a diario en redes sociales.

"Es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a ponerme un short súper grande. No me siento cómoda, lo uso así porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, dijo la mexicana.