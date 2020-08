Futbolista de la Selección de Inglaterra confesó que cayó en el alcoholismo por estrés

“Cuando me retiré, comenzando a trollear, descubrí que estaba volviendo a beber para tratar de ocultarlo todo, ocultar lo que estaba sintiendo”, dice. “No le dije a nadie, tampoco a mi madre porque no quería que ella se preocupara o le provocara estrés", indicó este martes la exfutbolista inglesa Alex Scott, quien realizó un crudo relato de su drama personal en entrevista con 'The Independent'.

“Llegué a un punto muy oscuro y fue en Navidad. Fue entonces cuando pensé ‘No puedo seguir así, no soy yo, necesito buscar ayuda’ y eso me llevó a la terapia”, agregó la defensora, que pasó por clubes como Arsenal y también por la Selección de Inglaterra, en diferentes competiciones internacionales.

Scott lo que pretende con su mensaje, y al haber abierto las puertas de su intimidad, es llegarle a las mujeres y también a las adolescentes que enfrentan problemas personales.