Futbolista que mordió a Vinicius Junior habló sobre lo sucedido con el brasileño

Tachi, capitán del Atlético de Madrid B y rival del Real Madrid Castilla afirmó que: “no me siento orgulloso de lo que sucedió”.

El derbi capitalino español, pero de equipos filiales terminó en empate 2-2, este domingo por la segunda fecha de la Segunda División B. Sin embargo, el hecho que empañó el buen partido fue el mordisco en la cabeza propinado por Tachi a Vinicius Junior autor de los dos goles del Castilla.

Publicidad

De acuerdo con una entrevista publicada por la página web del equipo ‘colchonero’, Alberto Rodríguez Baró ‘Tachi’, se mostró arrepentido por el penoso acto en contra de la nueva joya del Real Madrid.

Vea acá: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández: “Hacerle un gol al Barcelona es una felicidad increíble”

La charla inició con la disculpa: “es una reacción que tuve fruto de las altas pulsaciones que alcanzamos durante un partido. No me siento orgulloso de lo que ocurrió, y no refleja nada cómo soy como jugador. Esta acción no representa los valores que el club inculca en la Academia y sé que no es un ejemplo para los chicos que vienen desde abajo. Ese lance no representa para nada mi forma de jugar”.

Con 21 años, el zaguero central del equipo madrileño es uno de los jugadores con más proyección.

Publicidad

“Es una lástima que esta jugada haya adquirido tanto protagonismo eclipsando el buen partido que hizo el equipo frente al Castilla, ya que dispusimos de oportunidades para ganar el encuentro. Al final del partido hablé con Vinicius, nos dimos un abrazo y todo quedó ahí. Ahora tengo aprender de una situación como ésta y mirar hacia adelante”, afirmó el defensor.

Este fue el momento del mordisco

Publicidad