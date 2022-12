Futbolista turco asesinó a su hijo de cinco años que tenía síntomas de coronavirus

Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim, declaró ante la justicia turca que asfixió a su hijo, todo porque nunca lo quiso, además añadió que no tenía problemas mentales.

Terrible suceso de un futbolista con su hijo menor. Este martes resonó en varios medios de Turquía el asesinato de un niño de cinco años, por parte de su padre, quien es futbolista.

Publicidad

Se trata de Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim, quien como si nada reveló a las autoridades del país que, él fue quien lo asfixió, todo porque nunca lo quiso.

Más obstáculos para la reanudación de la Premier: alcalde de Londres se opone a que vuelva el fútbol

El 23 de abril tanto el padre como el niño fueron puestos en cuarentena, luego Toktas llamó a los médicos porque el menor tenía problemas para respirar, ya en el centro asistencial, dos horas después falleció.

Once días después de lo sucedido el futbolista declaró que: “puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada”.

Publicidad

Ahora, Cevher Toktas se vería enfrentado a una condena de cadena perpetua y, fuera de eso, su comparecencia ante la ley la cerró diciendo, “Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.