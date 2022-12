Futbolistas de la Selección Colombia denuncian un retroceso en su actividad y represalias en su contra

Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia femenina, lideró este jueves la rueda de prensa en la que varias referentes reafirmaron denuncias por la falta de apoyo de la dirigencia de la FCF.

"Estamos acá para aclarar muchas informaciones y datos que han expresado los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol en los últimos días".

Con esas palabras la defensora Natalia Gaitán abrió la rueda de prensa de este jueves en Bogotá, en compañía de otras futbolistas y de los dirigentes de la agremiación de jugadores en Colombia, en la que aclararon y reafirmaron algunos inconvenientes de concertación y diálogo que han tenido con la FCF, con el único fin de direccionar y orientar el balompié de su rama en nuestro país.

"Yo Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia por más de 10 años, he tratado por muchos medios de comunicarme con ellos. Tengo una carta de 2012, en la que informamos que se necesitaban temas como entrenamiento dirigido y como equipo y recibir un mejor apoyo económico, tener las necesidades mínimas satisfechas y que era urgente el bagaje internacional", indicó la bogotana, que ha jugado internacionalmente con el Valencia, de España.

"Hemos intentado establecer una relación estrecha con los directivos de la FCF", pero no hemos podido", agregó Gaitán.

De otra parte, Isabella Echeverry, otra de las impulsoras de la 'rebelión' de las futbolistas nacionales, comentó que "acá la invitación clara es a que no nos callemos. Cuando le pedimos una reunión con la asociación (Acolfutpro) a Jesurún, nos dijo que se hiciera, pero en privado. Nos dijeron que aprovecharamos la oportunidad que nos estaban dando".

"Estamos cansadas de las mentiras, hablan de un recambio generacional y hay directivos que llevan ahí 50 años. A los 24 años a nosotras nos están retirando del fútbol", agregó Echeverry.

Carlos González Puche, director ejecutivo de la Acolfutpro, manifestó que "gracias a sus denuncias, conocemos muchos más de lo que sucede. Ellas rompieron el silencio que fue impuesto por los directivos. En su mejor tiempo de madurez; con 23, 25 o 26 años ya no van a ser tenidas en cuenta, que nos priven ellos (los directivos) porque las consideran problemáticas por exigir unas exigencias en cuanto a sus condiciones de trabajo digno, es un retroceso".

Durante la rueda de prensa se dejaron escuchar audios en los que se ordenó el veto a la volante Daniela Montoya, quien estuvo alejada durante un tiempo de las convocatorias a los seleccionados colombianos.

Cabe señalar que para este 2019 no habría fútbol profesional femenino en Colombia, ya que un alto porcentaje de los dirigentes han esgrimido razones como la falta de patrocinio y de recursos para mantener las plantillas profesionales.

Este tema concide con las denuncias de acoso sexual y laboral presentadas por Carolina Rozo, fisioterapeuta de la Selección Colombia Sub-17, en contra del técnico Didier Luna.