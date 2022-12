Gabriel Batistuta y las leyes de su casa: su hijo trabaja a sol y sombra en una fotocopiadora

'Batigol' cree que los sacrificios y el trabajo juicioso ayudará a sus muchachos a valorar mucho más las cosas y no se acostumbran a tenerlo todo en bandeja de plata.

Gabriel Ómar Batistuta construyó una carrera en el mundo del fútbol jugando en Argentina e Italia. Seguramente que con el dinero que ganó puede estar cómodo y tranquilo junto a sus familiares.

Sin embargo, el otrora goleador argentino fue noticia este viernes, ya que en una amplia nota periodística en su país, confesó de algunas reglas que tiene en su hogar, con el fin de enseñarle a sus hijos valores y responsabilidades.

"Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos", indicó en la emisora 'Reconquista Hoy'.

Batistuta explicó las razones por las que Joaquín, uno de sus hijos, trabaja en una fotocopiadora.



"Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque ellos, cuando se suben al auto, pasan por el centro y las chicas los miran, interiormente saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'", finalizó Batistuta.