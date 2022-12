Galatasaray vs. Fenerbahce: el jugador colombiano que fue testigo del gran clásico turco

Este sábado, a partir de las 12:00 m., se jugará en la cancha del Türk Telekom, el derbi más importante del fútbol de Turquía. La Estambul occidentalizada se enfrenta a la fundamentalista del oriente.

Como “una locura”. Así recuerda el partido del 16 de febrero de 2002, en el Ulker Stadium, el ex lateral izquierdo colombiano Gustavo Victoria, quien jugaba para ese entonces en el mismo equipo de ‘El Tigre’.

Publicidad

En aquella oportunidad, el equipo que contaba con Victoria y Faryd Mondragón cayó 1-0 y desde el minuto 80 tuvo a siete hombres en cancha. Los representantes ‘cafeteros’ veían cómo ardía la tribuna de la hinchada rival.

Precisamente, Victoria habló del partido entre Galatasaray y Fenerbahce, horas previas al que será el primer clásico de Falcao García.

¿Qué le espera a Falcao en Galatasaray?

“Va a tener mucha presión, pero yo estoy convencido que a medida que vaya teniendo continuidad ya va a marcar muchos goles, él es un gran profesional, un goleador. El hecho de que todo gire en torno a él, va a ayudar para que se adapte más rápido, entonces yo en lo personal creo que Falcao va a marcar mucha diferencia”.

Publicidad

¿Qué tal es la sensación con las hinchadas en los estadios?

“Como vive el turco el fútbol, creería que está a la par de como lo viven los argentinos; es algo impresionante. Me tocó vivirlo. Muchas veces no jugábamos bien, pero el aliento de la gente, el ambiente nos llevaba a ganar partidos. Después hacíamos el balance y concluíamos que la gente fue la que nos ayudó al triunfo. Era de no creer las bengalas”.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

¿Qué hablar del único clásico que usted jugó contra Fenerbahce?

“Sí. Fue una locura. Estábamos en cancha de ellos. Aparte de la motivación del clásico, obviamente también había premios económicos extra, los directivos ofrecieron muy buenos premios. Sin embargo, el partido fue tan extraño que ¡nos expulsaron a cuatro jugadores! Perdimos 1-0 de visitante, pero lo que se vivió ese día fue impresionante, si normalmente se vive mucho el fútbol, cuando hay clásico, es más. Por eso lo que va a vivir Falcao va a ser algo muy especial para él, que se prepare”.

¿Cómo fue la experiencia de jugar en Galatasaray?

Publicidad

"La verdad haber jugado en el Galatsaaray fue algo grande en mi carrera. El salir campeón y jugar el torneo más importante de clubes del mundo que es la Champions League, fue de lo mejor. Siempre guardo gratos recuerdos de Estambul y de Turquía en general.

¿Qué anécdota curiosa tiene de su paso en Galatasaray?

Publicidad

"Yo venía recomendado por Faryd Mondragón, pero tenía mi bagaje. En ese momento, allá en Turquía solamente conocían al ‘Pibe’, a Higuita y hablaban de Pablo Escobar. Cuando llegué el primer día a pretemporada, entrené y al siguiente día jugábamos contra la Roma, una linda oportunidad para mostrarme. Pero cuando escribió la nómina, el entrenador puso otro apellido, salió el equipo a calentar y yo me quedé en el camerino; entró Faryd otra vez y me dijo “¿por qué no has salido si vas a jugar?”. Lo que pasó era que el entrenador no se sabía bien mi nombre. Ese partido fue vital porque ahí jugué y me gané mi puesto en la titular.