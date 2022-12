“Gallardo es el mejor entrenador en la historia de River, por capacidad es más que Guardiola”

Así lo dijo Hernán Díaz, exjugador del conjunto ‘millonario’. Incluso, llegó a afirmar que “no es normal”, ya que conoce a la perfección el club y “tiene el ADN riverplatense”.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, de los colombianos Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, ha sido fundamental para la gran época de gloría reciente que ha tenido el club.

Hernán Díaz, exjugador de ‘la banda cruzada’, quien actualmente trabaja con el ‘muñeco’, le atribuye su éxito a la gran dedicación que tiene y el conocimiento de las fuerzas básicas del equipo, así lo reconoció en una charla con Lito Costa Febre.

“Está preocupado por las inferiores, en línea con todos nosotros... Está preocupado en esa idea, en ese estilo, en ese ADN riverplatense. Y eso te lleva de emoción, de orgullo y de decir 'puta, loco, este tipo está metido. No es de la boca para afuera'. El tipo no es normal. No es normal que el entrenador de la Primera sepa que el 4 de la Octava tiene problemas en el cierre o que el zaguero central de la Quinta no usa el parietal derecho para cabecear”, afirmó.

“Yo lo destaco porque es poco común. Me atrevo a decir que es el mejor de la historia de River y hasta lo pongo por capacidad por delante de Guardiola. Perdón, Pep”, finalizó en declaraciones recogidas por el diario 'Olé'.

