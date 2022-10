Gary Lineker cree que el Mundial de Qatar es una oportunidad para generar consciencia en el fútbol

El exjugador inglés Gary Lineker, ha dado de qué hablar en las últimas horas por unas declaraciones que hizo al medio británico, 'The Mirror', en la cual aseguraba conocer sobre dos jugadores que militan en la Premier League que son homosexuales y les aconsejó que el marco del Mundial de Qatar, país criticado por sus problemáticas en el tema de derechos humanos y de diversidad sexual, podrían darle un gran mensaje al mundo deportivo para generar consciencia sobre un tema, que hoy en día sigue siendo tabú.

En la entrevista dada el medio mencionado, Lineker habló sobre uno de los factores que no le permiten expresar su orientación sexual a los futbolistas: "Miedo. Miedo a lo desconocido, imagino", además de las implicaciones que podría tener en un vestuario de fútbol: " quizás les preocupa lo que puedan pensar sus compañeros, aunque probablemente ya lo saben", aunque, el exfutbolista aclaró que es fácil decirlo desde su posición, que puede llegar a ver las cosas desde una perspectiva menos compleja.

Los dos referentes más importantes y cercanos, que intentaron con su declaración generar una concientización en el deporte sobre la homosexualidad, fueron el jugador del Blackpool de la Segunda División del fútbol en Inglaterra, Jake Daniels, quien en el mes de mayo de este año, en la cadena 'Sky Sports', lo reveló. De igual manera, otro caso fue el del futbolista australiano, Josh Cavallo, quién en octubre de 2021, se convirtió en el primer jugador en actividad en declararse homosexual.

Frente a esto, Gary Lineker esperaba que se diera una especie de 'efecto dominó' para que con las declaraciones de ambos, otros jugadores se animaran a hacer lo mismo, pero, eso nunca pasó, algo que el inglés lamenta: "Lo deseaba, porque obviamente hay muchos jugadores que están viviendo una mentira. Estoy seguro de que es muy difícil para ellos, pero creo que la respuesta sería muy positiva”, dijo.

Sin embargo, precisamente en Inglaterra hay otro referente no muy positivo, el caso del también inglés Justin Fashanu, quien en 1990, siendo jugador activo, decidió contar que era homosexual, por medio de una entrevista dada al periódico 'The Sun' y que le conllevó un trágico final, cuando en 1998 decidió terminar con su vida, luego de sufrir las repercusiones de su confesión y tras haber sido victima de falsas acusaciones de violación.

En este contexto, Lineker también expresó que conoce algunos jugadores, de la Premier League, que han estado cerca de expresarlo al público, pero, aún no han tomado la decisión: “Sé que hay varios que han estado muy cerca de decirlo y que lo contemplaron. Hay un par que conozco, pero evidentemente no me corresponde a mí decir quiénes son”.