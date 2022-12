Gastón Pezzuti: “José Pékerman siempre fue sincero, hacía que el jugador aceptara sus decisiones”

El exarquero de Nacional organizó una reunión virtual con todos los integrantes de la Selección Argentina Sub-20, de 1995, para conmemorar la obtención del Mundial de Catar, hace 25 años. El primer título del exseleccionador de Colombia.

En Argentina la gran mayoría coincide: el 28 de abril de 1995, José Pékerman puso la primera piedra de un exitoso proyecto en las diferentes selecciones albicelestes. A partir de ahí, cosechó títulos en tres mundiales Sub-20, clasificó con la mayores al Mundial de Alemania 2006 y forjó una generación de jugadores que lograron triunfar en sus diferentes carreras.

Así lo reconoció en entrevista con GolCaracol.com el exarquero Gastón Pezzuti, integrante de aquella selección juvenil que hace 25 años logró superar en la semifinal a la España de Raúl y Fernando Morientes, y en la final a una Brasil, que venía de vencerlos en el Sudamericano.

“Fue el gran punto de partida para muchos de nosotros, que después logramos firmar un contrato profesional y empezamos a vivir de esto. Estoy convencido que todo lo que vino luego de ese título, fue positivo para el fútbol argentino. Nosotros trabajamos sin herramientas. A partir de ahí la AFA priorizó la formación de las selecciones juveniles, se dieron cuenta del valor del trabajo de José y resalta aún más cada uno de sus logros”, señaló.

De hecho, antes de esta charla, el exarquero de Atlético Nacional fue el encargado de organizar una emotiva reunión virtual, que duró más de tres horas, y que sirvió para reunir a todos los integrantes de aquel plantel juvenil que este martes estaban celebrando 25 años de un título mundial.

¿Qué fue lo más emotivo de esa reunión?

“Habernos visto todos. Solo faltaron cuatro personas. Desde hace 25 años no estamos todos juntos y gracias a la tecnología pudimos acercarnos. Nos dimos cuenta que seguimos siendo esa familia que comparte las mismas ideas y valores”.

¿Cuál fue el papel de José Pékerman en la charla?

“Cada uno tuvo la posibilidad de hablar. Fueron tres horas, imagínate. No voy a negar que hubo lágrimas, chistes y muchas anécdotas. Pero lo que me sorprendió es que José, después de todo lo que ha logrado y ganado, recuerde con tanto cariño cada uno de esos momentos. De hecho, nos hace acordar de cosas de cada uno que a muchos se nos habían olvidado. Eso habla muy bien de él”.

A los dos, años después, los encuentra el éxito en Colombia…

“Creo que a José le fue mucho mejor que a mí. No soy tanto de hablar de lo que logre, vivo agradecido. Me alegró más por los éxitos de las personas que quiero y siempre disfruté de lo que consiguió él con la Selección Colombia. Yo entiendo que hubo muchas cosas que lo rodearon, pero no se le puede discutir que es alguien que llevo a dos selecciones a tres mundiales. Eso no es suerte. A uno le puede gustar o no su estrategia, pero yo me quedo con eso. Lo otro no me interesa hablar porque no la información, ni el conocimiento para hacerlo”.

¿Usted fue suplente en ese Mundial, entendió las razones que le dio Pékerman?

“Siempre fue muy sincero y respetuoso. Obvio me dio bronca cuando me dijo que no iba a ser el titular, pero cuando te hacen participe de esa decisión y cuando te das cuenta que era lo mejor; solo te queda apoyar, no ser egoísta, ponerle el trabajo más duro al otro para que ataje mejor y que todos nos beneficiemos. De hecho, ahorita en la charla estaba un compañero que no fue al Mundial a pesar de haber jugado todo el Sudamericano. José le expuso todas sus razones y él con el tiempo se dio cuenta que tenía la razón”.

¿Qué legado les dejó José Pékerman?

“Fue un padre futbolístico para todos nosotros. Éramos chicos en formación que necesitábamos mucha información, más allá de jugar bien al fútbol. Nos inculcó a cumplir las reglas dentro y fuera de la cancha, que sepamos que había premios y castigos. Muchos de ellos hoy en día son técnicos que aplican esas mismas enseñanzas”.

