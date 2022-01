Georgina Rodríguez se derrite ante Cristiano Ronaldo: palabras a puro elogio

En estos días nuevamente Georgina Rodríguez tiene focos encima y protagonismo en la prensa española. Esto motivado por el lanzamiento de un reality en Netflix, que se verá desde el próximo 27 de enero.

Días previos a tal acontecimiento, la modelo le ha concedido una extensa entrevista al diario 'El País' de España y Georgina se mostró a puro elogio al referirse a Cristiano Ronaldo, el famoso hombre con el que comparte su vida desde ya hace varios años.

Publicidad

"Cristiano es un jugador de fútbol, el mejor del mundo, que financieramente está muy bien porque ha tenido cabeza y ha hecho muy buenos negocios, además de ser un hombre guapísimo y perfecto [risas]. Pero ha sido casualidad", dijo Georgina sobre el futbolista portugués, en uno de los apartados de la nota.

A la atractiva mujer, nacida en Buenos Aires y criada en España, también le indagaron con respecto a su gusto por el fútbol, algo en lo que brilló su sinceridad.

Publicidad

"A mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir al campo. Me empezó a interesar después porque me interesa lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque yo no tengo ni idea", agregó Georgina Rodríguez.

Quizás es por eso que hay temas en los que CR7 toma decisiones propias. "En el ámbito futbolístico y de los negocios, pues no. Pero al final, en cualquier caso, su opinión le pertenece", finalizó.

Publicidad