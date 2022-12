Gerardo Bedoya: "Estoy preparado para uno, dos, tres, cuatro partidos o para uno o dos años"

El actual entrenador de los 'cardenales' se refirió a la posibilidad de permanecer en el cargo después del duelo del próximo domingo frente a Junior, en El Campín. "También todo depende de los resultados".

Este viernes, Santa Fe abrió sus puertas para los medios de comunicación capitalinos, en la antesala del duelo frente a Atlético Junior, por la sexta fecha de la Liga Águila I 2019 y que resulta definitivo para el futuro del técnico encargado Gerardo Bedoya y del club, ya que solamente acumula 3 puntos.

Y precisamente Bedoya se refirió a lo que viene para él y para el equipo rojo. Así manifestó que “no he hablado nada, estoy preparado para uno, dos, tres, cuatro partidos o para uno o dos años; el reto que me pongan. L o más importante es Junior, ya después ellos (los dirigentes) mirarán si se puede tener esa continuidad o no. Esto también es de resultados, esperemos que el domingo podamos ganar".

'El General' también analizó al rival, que "Junior es un equipo que juega corto, juega largo, que te maneja, que te desgasta con la pelota, que tiene un buen ‘9’, que por los costados es rápido, que tiene un proceso".

Otro de los interrogantes de los periodistas tuvo que ver con hombres que llegaron como refuerzo al equipo como son los casos de Brayan Perea y Mateo Cardona.

"Brayan y Mateo están dentro del grupo. Yo quiero ser justo con todo el mundo, el que vea bien va a jugar. A ellos les costó un poco adaptarse a la altura. Mateo va bien, pero tiene un poco de sobrepeso. Brayan va mucho mejor, pero le costó también, ya sabemos como es la altura y no todo el mundo se adapta", finalizó Gerardo Bedoya.