Gerardo Bedoya explicó escándalo y pelea con taxista en Bogotá

El exfutbolista estuvo este sábado en el programa ‘La Red’ y detalló los pormenores del altercado que tuvo con un conductor de servicio público. Bedoya dio su versión y pidió disculpas.

Gerardo Bedoya, exfutbolista colombiano de paso por Santa Fe y Millonarios, entre otros equipos, se refirió este sábado en el programa ‘La Red’ al incidente que tuvo la semana pasada con un taxista en Bogotá.

Bedoya contó que el pasado domingo se encontraba con su pareja viendo la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, y quisieron enviarle un domicilio a su suegra en un taxi.

Sin embargo, según el antioqueño, pasó mucho tiempo y el domicilio no llegaba a su destino, por lo que ellos se comunicaron con la empresa de taxis y con el conductor, quien solo apareció en el restaurante cinco horas después.

“Cuando iba bajando, el señor había puesto la comida en la calle, entonces me acerco y le pregunto ‘señor, ¿por qué la comida está en el piso?’ y él me responde, ‘¿y entonces qué querés, que me la ponga en la cabeza?’”, conto Bedoya.

Y continuó: “la carrera costaba $6.000 y el señor nos estaba cobrando $18.000 más el recargo porque era domingo, y le reclamé ‘¿cómo me vas a cobrar eso después de que te demoras cinco horas y nos tratas mal? Mi pareja le dijo ‘no te voy a pagar eso’ y yo la agarré y le dije que no peleáramos más”.

“Cuando nos devolvíamos al restaurante, nos gritó que éramos unos rateros. Ahí me molesté, pasé por encima de ella y le pegué un puño. Sé que cometí un error, pero he tratado de mantener los valores que me enseñaron y vengo a pedirle disculpas al señor”, concluyó el exfutbolista en ‘La Red’.

Acá, el video de lo que ocurrió