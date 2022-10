Gerardo Martino, entrenador de México: "Me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos Osorio"

La Selección de México es uno de los combinados de nuestro continente clasificados al Mundial de Qatar y espera hacer una mejor presentación tras lo alcanzado hace cuatro años en territorio ruso.

El director técnico de la 'Tri', Gerardo Martino, habló en una entrevista con 'ESPN' sobre el aspecto físico de los jugadores y recordó el paso de Juan Carlos Osorio en el banquillo 'manito'.

"Me pareció una participación muy buena de la Selección Mexicana, el partido contra Alemania es de biblioteca. Me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos Osorio " fueron las palabras del 'Tata' Martino sobre la etapa del entrenador colombiano al mando del conjunto centroamericano.

Recordemos que el extécnico de Atlético Nacional preparó durante mucho tiempo su debut en el Mundial de Rusia 2018 contras los 'teutones'. México le dio un repaso táctico a los tetracampeones del mundo y los superaron con un solitario gol de Hirving Lozano.

Sin embargo, Martino no paró allí. Cansancio, molestias físicas y un bajón en el nivel durante las competencias, fue el diagnostico que dio 'Tata' Martino sobre la Selección mexicana de los últimos años.

"¿Por qué México tiene una tendencia de empezar alto e ir bajando? ¿Cuándo llega el cansancio? ¿Por qué llega el cansancio? (...) Todo ha sido un tema de análisis, incluso a la hora de planificar Qatar 2022 para tratar de evitar que eso nos suceda", fueron las palabras del estratega argentino.

Por último, el 'Tata' fue consultado por las rotaciones de Osorio y manifestó lo siguiente: "Habría que ver si es de un tema físico, porque el técnico no saldrá a decirlo y el periodista lo desconoce. Habría que ver si en este hecho de que juega Vela, Javier (Hernández), Hirving, Herrera, no habría que involucrar de alguna manera, por más que su nivel sea alto, a Corona, a Jiménez, darles un incentivo para que ellos también jueguen y formar un grupo importante, porque a lo mejor el concepto es que con 11 no me alcanza para una Copa del Mundo".

Los números de Juan Carlos Osorio en la Selección de México

Entre 2015 y 2018, el risaraldense dirigió 52 partidos, cosechando 33 victorias, nueve empates y diez derrotas. De esta manera, obtuvo un rendimiento del 69% con los 'manitos'.

Actualidad del entrenador Juan Carlos Osorio

El técnico de 61 años no dirige un club desde marzo de 2022, cuando terminó su vinculo con el América de Cali tras malos resultados.