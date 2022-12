Gerardo Pelusso: "Cada título, como el de Santa Fe, tiene un lugar especial en mi corazón"

El entrenador uruguayo, que salió campeón de la Copa Sudamericana en 2015 con los rojos, habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', después de tomar la decisión de dejar la dirección técnica.

Gerardo Pelusso fue noticia este martes. Y todo porque después de una extensa carrera como técnico, el uruguayo decidió dejar su carrera en los banquillos para dedicarse a la docencia.

Y así se lo contó hace pocos minutos a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. "En realidad ya cuando vine desde Catar en 2016 eran pocas las ganas que tenía de seguir dirigiendo, pero Juan Fernando Mejía y los dirigentes de Cali me entusiasmaron, fui en el 2018, lo hice hasta el último día con ganas, con la pasión del entrenador, me tomé un año de tranquilidad y ya. Cuando terminé en Cali, sabía que no era dirigir más equipo profesional", dijo de entrada Pelusso.

El uruguayo siguió y tocó el tema de su amplia trayectoria. "El título de Santa Fe fue muy importante, pero cada uno tiene una historia, tiene un recuerdo, un lugar en mi corazón, cada paso fue importante, se vivieron cosas muy lindas, en diferentes países, en diferentes culturas. Eso me ha enriquecido mucho, fue un crecimiento y con cosas muy importantes", agregó Pelusso.

El relato del 'profe' Pelusso siguió y comentó que "lo que yo dejé es estar en el frente de la batalla, con la adrelina a tope, en el filo de la navaja, sacar las cosas adelante, eso demanda mucho tiempo y quiero estar tranquilo. Ahora voy a estar para la docencia, en mi centro de estudios, hay mucho para hacer, darle forma a una asignatura. Tengo mucho trabajo".

Gerardo Pelusso dirigió en ligas como la de Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Catar en una extensa carrera deportiva.

