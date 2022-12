Gianluigi Buffon, más fuerte que nunca: “No me retiro porque todavía me siento bien”

El arquero, de 42 años, y quien actualmente está en la Juventus, no piensa aún en dejar el fútbol y añadió que “respeto los sueños que tenía cuando era niño, porque nunca habría imaginado llegar donde estoy ahora”

El veterano portero del Juventus Gianluigi Buffon aseguró este miércoles que sigue jugando al fútbol con 42 años porque todavía se siente "bien" y porque se acuerda del esfuerzo que hizo cuando era niño para llegar a ser un futbolista profesional.

Publicidad

Ronaldinho, el carpintero: así pasa el brasileño su pesadilla en la cárcel en Paraguay

"No paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado", afirmó Buffon en declaraciones publicadas en la página web oficial del Juventus.

Buffon, que cumplió 42 años el 28 de enero, regresó este año al Juventus tras una temporada en el París Saint Germain francés y es el sustituto del polaco Wojciech Szczesny. Hasta este momento ha disputado once partidos, con prestaciones de buen nivel.

El veterano portero italiano se encuentra en este período aislado, como el resto de los ciudadanos italianos, a causa de la emergencia por el coronavirus y destacó la importancia de seguir las reglas establecidas por el gobierno para limitar el riesgo de contagios.

Publicidad

La Serie A se reanudaría en julio, siguiendo la propuesta de la Liga española

"Para quienes viven en la ciudad en un piso es complicado, pero hay que tener respeto para los demás y seguir las indicaciones que nos dan. Esta experiencia nos unirá aún más", afirmó Buffon.

Publicidad

"Yo no estoy mal en casa, tras los primeros dos o tres días en los que tuve que adaptarme, ahora me siento bien. Me divierto cocinando. Cuando es necesario sé hacerlo. Mi receta es pasta con salsa de tomate y atún. La vengo perfeccionando desde hace 25 años", bromeó.