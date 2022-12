Gianni Infantino confía en que el VAR se utilice en el Mundial 2018

El presidente de la FIFA señaló este jueves que tiene "confianza" en que el asistente de vídeo al arbitraje (VAR) sea aceptado el 3 de marzo por la Board (órgano garante de las reglas del juego).

"El 3 de marzo decidiremos si el arbitraje vídeo forma parte de las reglas del juego y se convertirá en una ayuda oficial para los árbitros", declaró Gianni Infantino en una conferencia de prensa en Hanoi, Vietnam.

"En 2018 no podemos permitir que toda la gente en el estadio y toda la gente ante una pantalla de televisión vea en algunos minutos si el árbitro ha cometido un gran error o no, y que él único que no tenga derecho a repasar la jugada sea el árbitro. Si podemos ayudarlo, debemos hacerlo", añadió.

Infantino, que siempre ha defendido este sistema, ha visto como en los últimos meses el VAR, que se utiliza a modo de prueba en Alemania e Italia, ha originado varias polémicas.

Los errores, confusiones y decisiones incomprendidas por el público han sido la tónica habitual en la Bundesliga y la Serie A, además de las largas esperas hasta que los colegiados tomaban las decisiones tras revisar las jugadas.

El Mundial de Rusia 2018 comienza el 14 de junio y finaliza el 15 de julio.