Gianni Infantino y los escupitajos que le cayeron de camino al estadio Monumental

Mauricio Macri, presidente de Argentina, se mostró indignado con los comportamientos de los 'barrabravas' horas previas al partido entre River Plate y Boca Juniors, que nunca se jugó. Se indigno con ataques al presidente de FIFA.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, consideró este lunes que "fallas en el sistema" judicial y de seguridad posibilitaron los desmanes que terminaron por suspender la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors el fin de semana, al tiempo que pidió penas más duras para los 'barrabravas'.

"Tenemos fallas en el sistema", dijo Macri al referirse a las agresiones que sufrieron los jugadores de Boca cuando se acercaban al estadio Monumental el sábado, cuando se debía disputar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. El cotejo de ida, celebrado hace dos semanas en la Bombonera de Boca, acabó 2-2.

"No puedo resignarme como presidente a que para organizar un espectáculo deportivo haya que militarizar la zona y la ciudad. Es una locura", sostuvo el mandatario, en conferencia de prensa junto a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano.

Macri anunció que incluirá en las sesiones extraordinarias parlamentarias un proyecto de ley para endurecer las penas ligadas a la violencia en el fútbol y para aislar a los 'barrabravas'. Además, el proyecto dispone medidas para impedir que las personas con prohibición de ingreso a los estadios permanezcan en sus inmediaciones.

"Una parte de la dirigencia apaña estas cosas", indicó además Macri, echando culpas a los directivos de los clubes de fútbol por las acciones de los violentos. Macri fue presidente del club Boca Juniors entre 1995 y 2008, antes de dedicarse de lleno a la política.

En sus declaraciones, el mandatario fustigó a la justicia por la liberación de una veintena de personas que habían sido detenidas el sábado. "¿Cómo puede ser que esas personas estén libres a las pocas horas?", se preguntó el presidente, al abogar por "un sistema judicial que garantice que aquél que no cumple la pasa mal".

También se refirió a una agresión a escupitajos que recibió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el trayecto entre el estacionamiento y el ingreso al Monumental. "No es solamente las piedras, no entiendo como alguien puede pensar que está bien escupir", deploró. "El futbol es algo maravilloso que no amerita que tengamos comportamientos salvajes".

