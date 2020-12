Gianinna Maradona y unas explosivas declaraciones tras conocerse la autopsia de su padre

En la noche del martes, la fiscalía argentina dio a conocer los resultados complementarios de la autopsia realizada al cuerpo de Diego Maradona , ordenados para determinar si hubo negligencia médica que derivara en su fallecimiento el pasado 25 de noviembre.

Los análisis arrojaron que 'Pelusa' sufría de trastornos hepáticos, cardiovasculares y renales, y que el día de su muerte permaneció de seis a ocho horas en estado de agonía.

Desde hace varios años, Maradona se distanció de sus dos primeras hijas Dalma y Gianinna, así como de la madre de ellas, Claudia Villafañe, porque las tres mujeres nunca estuvieron de acuerdo con el entorno cercano del otrora astro argentino encabezado por su abogado y mano derecha, Matías Morla.

En distintas oportunidades, las hijas y exesposa del '10', han arremetido en contra de Morla, acusándolo de aprovecharse de la popularidad de su cliente para sacarle dinero.

Ahora y después de conocerse el impresionante estado de salud de Maradona antes de su muerte, Gianinna, la hija menor del ídolo y expareja del también futbolista argentino Sergio Agüero, utilizó sus redes sociales para despacharse en contra del entorno cercano que asesoró mal a su padre y también, contra los millones de críticos que decían que su fallecimiento se había dado en consecuencia a los excesos del pasado y no a negligencia médica.

“Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA”, fue el mensaje la joven mujer en su cuenta de Twitter.

Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) December 22, 2020

Por supuesto que las respuestas de usuarios rechazando las palabras de Gianinna no se hicieron esperar y la hija de 'El Diego' no se quedó callada.

"No. No 'eras'. No te ocupaste, eso dijimos!", escribió una usuaria, a lo que Gianinna contestó: "No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tenés idea de lo que hablas. Como hija yo se muy bien quien y como fui. Y el tmb”.

Otro seguidor también le reprochó que: “todos con el diario del Lunes somos Gardel. Llegaste tarde”, ella contestó responsabilizando a Leopoldo Luque, médico que trató a Diego Maradona en sus últimos días.

"Para nada amor. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company. Xq el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso".

Esto supone el principio de una batalla legal extensa para saber a ciencia cierta la responsabilidad de terceros en la muerte de Diego Maradona. En tanto, sus hijas Gianinna y Dalma han expresado que irán hasta el fondo de sus alcances para esclarecer lo sucedido.