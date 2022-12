Giovanni Hernández: "Acá a los 30 años ya te dicen viejo, además en el fútbol hay mucha envidia"

El exjugador de Once Caldas, América, Cali, Junior, Colón, de Argentina; y Colo Colo, de Chile, se sinceró en una charla con Martín Arzuaga, con quien jugó en el equipo barranquillero.

Giovanni Hernández tiene reconocimiento en el fútbol colombiano y también en Argentina y Chile, donde defendió los colores de Colón de Santa Fe y Colo Colo. Después de años de experiencia y ahora desde el papel de entrenador, recordó y dejó en evidencia algún malestar de lo sucedido en el cierre de su trasegar por las canchas.

"Uno la embarra en su momento con decisiones. En 2012, Medellín me ofreció dos años de contrato y Junior uno. Yo pensaba en mi futuro. Yo no me quería ir de Junior. Igual yo soy agradecido con la familia Char, con la afición barranquillera, me siento amado y encariñado", le dijo 'El Príncipe' Hernández a Martín Arzuaga, en el Instagram Live de la noche del miércoles.

El vallecaucano agregó con claridad que "lo que pasa y te lo voy a decir 'Marto', acá de los 30 años para adelante uno es viejo, uno no sirve, dicen que no corre, que ya no pasa nada. La que corre es la pelota, no es el que más corra, el fútbol no es eso. Sino Bolt, el campeón de velocidad, hubiera podido jugar. Además en el fútbol hay muchas envidias, me aburrí de eso".

Cabe señalar que Giovanni Hernández es actualmente el entrenador del Atlético, de la B colombiana, y sobre ese rol aseguró que "a mí lo que me gusta es no hablar, bla, bla, bla; me gusta untarme, estar en la cancha trabajando".

