Giovany Cardona, un papá del fútbol: las canas que le sacaron Edwin y Mateo

En el Día del Padre, GolCaracol.com habló con el papá de los mediocampistas de Xolos de Tijuana y Boca Juniors de Cali, respectivamente, para conocer un poco más de sus comienzos.

Llegar al profesionalismo no es tarea fácil, es un camino largo y lleno de obstáculos que deben atravesar casi todos los futbolistas. Pero siempre será más fácil para ellos si pueden contar con el apoyo de su papá.

Publicidad

‘El viejo’, como cariñosamente lo llaman, es el que se pega al alambrado cada fin de semana para verlo en la cancha, es quien lo levanta en las derrotas y lo aterriza en las victorias.

Tiene una fe ciega en el talento de su hijo y no abandona la causa, incluso en los peores momentos y cuando la vida parece mostrarle que ese no es el camino.

El extécnico Gabriel Ochoa Uribe se recupera satisfactoriamente, afirmó su familia

Por eso, después de tanto esfuerzo y sacrificio, cuando finalmente el muchacho firma con su primer equipo, el papá celebra el doble: se ha cumplido el sueño de su hijo, pero también el suyo.

Publicidad

Ese es el caso de los hermanos Cardona, Edwin y Mateo, con su padre Giovany, el principal responsable de que ambos estén triunfando en un equipo profesional.

En el Día del Padre, GolCaracol.com se comunicó con don Giovany, quien amablemente abrió el álbum familiar y recordó los primeros años de sus pequeños, que hoy lo llenan de orgullo y alegría.

Publicidad

¿Qué travesuras recuerda de Edwin y Mateo?

“Les gustaba mucho volarse por las ventanas de la casa para ir a jugar fútbol. Les cerraba la puerta con llave y estos verraquitos corrían la cortina y salían por la ventana. Yo me daba cuenta al rato, cuando ya estaban jugando con los amiguitos del colegio”.

¿Eran indisciplinados o más bien aplicados?

“Gracias a Dios ellos han tenido buenos principios, eran pelados bien educados y hacían sus tareas, se dejaban llevar de uno. Han sido unidos desde pequeños, para mí, han sido perfectos”.

¿Qué materia les gustaba en el colegio y en cuál no les iba muy bien?

Publicidad

“Ese era el problema, que no les gustaba ninguna (risas), la única que les gustaba era educación física y eso porque era en la calle”.

¿Recuerda algún regalo que ellos le hayan hecho a usted de niños?

Publicidad

“Las caricias y los besos de parte de ellos nunca han faltado, siempre lo han hecho, pero cuando eran niños no tenían muchos recursos para darme algo a mí, yo era el que trabajaba y no daba como para que me regalaran algo”.

¿Por qué Steven Alzate no estuvo en la nómina de Brighton frente a Arsenal?

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de sus hijos con un balón?

“A Edwin una vez le regalé unos guayitos, fue la primera vez que le hice un regalo a él y se le veía mucho la felicidad porque se los había regalado su papá con mucho esfuerzo. Y de Mateo, cierta vez estábamos en la puerta de la casa y, con el balón bajo el brazo, me dijo “apá, sabés qué, quiero cambiar la bicicleta y jugar fútbol”, y yo le respondí que si quería hacer eso no había ningún problema”.

¿Usted o alguien más en la familia jugaba fútbol?

Publicidad

“La familia ha sido mucho de fútbol, les gustaba el micro, y yo tuve un tío que fue arquero del Medellín. Por ambos lados viene esa sangre de futbolistas, por los Cardona y los Mora”.

¿Siempre los apoyó para ser futbolistas?

Publicidad

“Sí, el camino no es fácil, pero a mí desde pequeño me gustó este deporte y los impulsé a ellos para que jugarán y fueran futbolistas”.

¿Qué recomendación les daba cuando empezaban en el fútbol?

“Lo que más les he inculcado a ellos es mucha responsabilidad, disciplina y ponerle muchas ganas a esto, el fútbol es de momentos y no se puede bajar la guardia. Ya en la cancha, les decía que se concentraran, que estuvieran firmes en lo que iban a hacer, hacer las cosas bien y nada de pelear ”.

Edwin y Mateo son mediocampistas, ¿ellos siempre han jugado ahí o lo hicieron en otra posición?

Publicidad

“Mateo empezó de lateral y Edwin, como volante de marca, pero a medida que se van soltando, van buscando la posición de cada uno”.

FIFA garantiza a Colombia absoluta objetividad, en candidatura para Mundial femenino 2023

Publicidad

¿Cuál fue el momento más difícil en los comienzos de Edwin y Mateo?

“Las polémicas, cuando empiezan a coger nombre y hablan mal de ellos, hacen malos comentarios y eso lo siente la familia, es un golpe muy duro para todos”.

¿Cómo toma las críticas que reciben de parte de los medios y la afición?

“Le digo a ellos ‘échele tierra a eso y háganse los de los oídos sordos, porque ustedes se ponen a prestarle a atención a lo que ellos digan y se van a descomponer, siempre para adelante y con la misma actitud’. Y listo”.

Publicidad

Jefferson Martínez: “Es mentira lo que dijo el Presidente, que rechacé lo que me propusieron”

¿Cómo vivió el debut de sus hijos en el fútbol profesional?

Publicidad

“Fue una felicidad muy grande, es indescriptible porque uno no espera que los hijos lleguen tan lejos como en este momento están ellos, es una satisfacción muy grande para todos y más para uno como padre, que siempre estuvo ahí”.

¿Qué significan ellos para usted?

“Son lo más grande que me han dado Dios y mi señora. Somos una familia unida y orgullosa de tener esos hijos”.

¿Cómo ve a sus hijo en el rol de padre?

Publicidad

“Son iguales a mí, han tomado mi ejemplo, como soy yo con mi señora, son ellos con sus parejas, saben que a una mujer se le valora y más cuando uno tiene una familia hecha, y con sus hijos son especiales”.

¿Qué tipo de papá son?

Publicidad

“Son unos papás muy divertidos, les gusta gozarse a la gente, ponerles sobrenombres, son muy alegres y me gusta eso de ellos”.