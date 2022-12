Gisella Robledo, la futbolista colombiana que se ganó el espacio y la atención de la FIFA

Este martes fue publicada una amplia nota en la que se destaca a la integrante de la Selección Colombia femenina Sub-20, que compartió set en un comercial con Lionel Messi.

"Gisella Robledo, más que un éxito comercial". Así tituló el portal de la FIFA una nota en la que tiene como protagonista a la promisoria jugadora de la Selección Colombia, de 16 años y que en el mes de febrero pasado hizo parte de un comercial publicitario junto a figuras de talla mundial como Lionel Messi, Michael Jordan, Serena Williams y Usain Bolt.

A Cristiano Ronaldo y a Falcao García los dejó regados una atleta, en el reto de las abdominales

Y precisamente sobre ese particular, habló la vallecaucana en la entrevista que le concedió al portal del ente que rige el fútbol a nivel mundial.

Publicidad

"Un día regresé del entrenamiento y tenía cientos de mensajes en mi teléfono. ¡Todos lo habían visto y me felicitaban! Mis compañeros de equipo me estaban molestando y me decían: '¡Esto es enorme, usted en un anuncio con Messi!' Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de su impacto", contó Robledo.

En España se jugará la liga esta temporada sí o sí, afirmó su presidente Javier Tebas

Más adelante, se resaltó que "la repentina fama no hizo que Robledo perdiera su enfoque. De hecho, estuvo a la altura de las expectativas en la calificación sudamericana para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Costa Rica / Panamá 2020 al marcar cinco goles para ayudar a Colombia a llegar a la fase final, que tendrá lugar más adelante este año".

En Inglaterra, el poder terminar el campeonato de Premier League es de interés prioritario

Pero además de la actualidad, también Gisella le dio un vistazo a su pasado, a sus inicios en el mundo del balón. "En nuestro vecindario siempre había fútbol y me encantó, a pesar de que mi madre no quería que jugara. Ella me decía que era un deporte de niños y elegir otro ... Pero mi hermano estaba impresionado con lo bien que jugué y me llevó al fútbol sala cuando tenía cinco años".

Jorman Campuzano recordó la vez que “sufrió” por el Millonarios de Miguel Ángel Russo