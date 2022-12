¡Gol Caracol te invita a ver la película 'El Fútbol o yo'!

La función en exclusiva será el próximo miércoles 11 de octubre, a las 8:30 p.m., en Cinemania.

Para poder acceder a la invitación debe seguir los siguientes pasos:

Este concurso es realizado por Caracol Televisión S.A. (en adelante Caracol) y está dirigido a personas mayores de 18 años, residentes en Colombia, por medio del cual los participantes deberán inscribirse en el medio habilitado por Caracol y enviar una foto dónde demuestren de manera creativa el amor y la pasión que tienen por el fútbol de acuerdo a las condiciones establecidas en los presentes términos (en adelante el “Concurso”).

Vigencia

El Concurso iniciará el día seis (6) de octubre de 2017 y se extenderá hasta el nueve (9) de octubre de 2017 a las 12:00 p.m. de 2017 siendo este el último día de inscripción, las personas se podrán inscribir en el medio habilitado por Caracol.

Inscripción:

En el periodo comprendido entre el día seis (6) de octubre de 2017 y se extenderá hasta el nueve (9) de octubre de 2017, se realizará el lanzamiento de la actividad.

Los concursantes que deseen participar deberán:

- Publicar una foto donde se demuestre su pasión por el fútbol en suTwitter o Instagram mencionando a Gol Caracol (@GolCaracol) y con el hashtag #MiAmorPorElGol

Solamente podrá participar una vez cada persona. El incumplimiento de este requisito, además de la descalificación inmediata, será considerado fraudulento. Caracol se reserva el derecho de descalificar a quienes a intenten alterar el funcionamiento de la actividad a través del uso de estrategias de “hackeo” u otras que pretendan vulnerar el sistema de la aplicación.

Ganadores:

El día nueve (9) de octubre de 2017, los jurados conformados por el equipo editorial de Gol Caracol, seleccionarán veinticinco (25) fotos que a su criterio son las más creativas y cumplan con todos los requisitos aquí establecidos.

Una vez escogidas las veinticinco (25) fotos ganadoras que a criterio de los jueces son los más creativas, se procederá a contactar a los ganadores vía mensaje interno en Twitter y Instagram. Así mismo se publicarán los 25 ganadores el día diez (10) de octubre de 2017 en la página de internet http://www.golcaracol.com. Si un ganador que haya resultado favorecido no responde el correo antes del diez (10) de octubre a las 10:00 p.m. se elegirá un nuevo ganador a consideración del jurado.

La invitación

La invitación consistirá en veinticinco (25) entradas dobles, para el lanzamiento de la película “El Fútbol o Yo” que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá el día miércoles once (11) octubre de 2017. Las entradas serán en la localidad designada por Caracol y los ganadores no podrán exigir una localidad diferente.

Disfrute del tráiler de la película

Las entradas no son redimibles en dinero, no son canjeables y se entregarán a más tardar el día once (11) de octubre de 2017 a las 12:00 p.m. en las instalaciones de Caracol Televisión S.A. ubicadas en la calle 103 #69b-43 en la ciudad de Bogotá D.C. En caso de no poder recoger las entradas personalmente, el ganador podrá autorizar a un tercero a recoger los premios informando a Caracol vía correo electrónico el nombre de la persona que reclamará el premio en su nombre. Dicho tercero deberá identificarse con su cédula de ciudadanía y adicionalmente traer fotocopia de la cédula del ganador. Una vez Caracol entregue los premios al ganador o en su defecto al tercero autorizado, no se hace responsable por la pérdida del mismo.

Caracol no asume los gastos ni será responsable por el traslado de los ganadores a la ciudad de Bogotá D.C. donde los ganadores podrán recoger su premio y gozar del mismo.

Si los ganadores no se presentan el día y en la hora donde se entregarán las entradas o en la fecha y hora donde se llevará cabo la película, el premio se entenderá disfrutado y no podrán el ganador exigir a Caracol premio alguno.