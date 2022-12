Gol Caracol transmitirá en vivo siete partidos del Mundial Sub-20 femenino de Francia

A través del Canal HD2 y GolCaracol.com se emitirán varios de los partidos del certamen que reunirá lo mejor del talento femenino en la categoría de 20 años o menos.

Del 5 al 24 de agosto se llevará a cabo el Mundial Femenino Sub-20 en Francia. Gol Caracol transmitirá inicialmente siete juegos a disputarse en la cita orbital.

Este domingo 5 de agosto rodará la pelota en Vannes, cuando se vean las caras el anfitrión Francia contra la siempre complicada Ghana. A partir de las 12:30 p.m. se puede conectar para apreciar el encuentro inicial.

Diferentes selecciones harán presencia en la cita mundial. Así están divididos los grupos:

Grupo A: Francia, Ghana, Nueva Zelanda y Holanda.

Grupo B: Corea del Norte, Inglaterra, México y Brasil.

Grupo C: Estados Unidos, Japón, Paraguay y España.

Grupo D: Haití, China, Nigeria y Alemania.

De hecho, para la posteridad quedó el recuerdo de cuando Zabivaka, la mascota de Rusia 2018, conoció a Ettie, figura del mundial de mujeres Sub-20 de Francia.

Los duelos que se podrán ver en vivo por Gol Caracol son:

Francia vs. Ghana (5 de agosto, 12:30 p.m.)

Brasil vs. Inglaterra (8 de agosto, 6:30 a.m.)

Alemania vs. China (9 de agosto, 6:30 a.m.)

España vs. Estados Unidos (13 de agosto, 6:30 a.m.)

Además de un partido de cuartos de final, uno de semifinal y la final.

