Gonzalo Higuaín se 'ríe' de las críticas hacia él: el argentino y una declaración contundente

Gonzalo Higuaín, jugador del Inter de Miami, ha sido uno de los delanteros más exitosos de la Argentina. El futbolista se ha destacado en varios clubes del 'viejo continente', siendo uno de los máximos artilleros en cada uno de ellos.

A pesar de su buen rendimiento en equipos como Real Madrid, Juventus, Napoli, entre otros, la fanaticada de la 'albiceleste' recuerda las claras opciones de gol que el 'Pipita' tuvo en las finales del Mundial de 2014, Copa América del 2015 y 2016.

Publicidad

Años después, con el atacante atravesando sus últimos años de carrera futbolística, el mismo Higuaín fue indagado acerca de las 'cargadas' o memes que existen en redes, a lo que respondió de manera contundente.

¿Qué responde Gonzalo Higuaín a las críticas?

"Qué me va a afectar si jugué 15 años en los mejores equipos del mundo, metí más de 300 goles, tres Mundiales y cuatro Copas Américas. ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace de su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río", afirmó el argentino.

Publicidad

El que fuera el '9' de la selección Argentina le resta importancia a los ataques hacia su persona: "A mí me pueden decir de todos los colores, a las críticas que hacen hay que decirles: “Sí, tenés razón""