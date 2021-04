Gonzalo Higuaín: "Sería un masoquista si me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol"

Gonzalo Higuaín es uno de los delanteros que ha sido más criticado en la última década de fútbol argentino, por los seguidores de este deporte en el país del sur del continente, todo debido a la derrota sufrida en la final de la Copa Mundial de Brasil 2014.

En una entrevista con 'La Nación', rescatada por TNT Sports, el 'pipita' quien ha estado en grandes clubes como el Real Madrid y la Juventus , habló de su presente en el Inter de Miami , "La verdad es que ahora me siento muy, muy contento porque logré lo que quería, que era salir de esa burbuja de las presiones, de las exigencias, de que la prensa estuviera hablando de mí en todo momento, del acoso de los hinchas... Acá es otro palo, acá el fútbol no es prioridad, hay otros deportes que se llevan esas presiones".

El atacante argentino de 33 años, también habló sobre las críticas que ha sufrido y cómo más adelante serán consientes de lo que logró con la selección albiceleste.

"Con el tiempo van a valorar más lo que hice, no tengo ninguna duda, pero ninguna. Pero todavía es reciente, habrá que dejar pasar el tiempo y ya se valorará. Después de tres mundiales, metí goles en dos fases eliminatorias: a México, en Sudáfrica 2010, y a Bélgica, en Brasil 2014" expresó Higuaín.

Asimismo le dio un consejo a su sucesor cómo nueve de la Selección, Lautaro Martínez , "Le diría que esté tranquilo, porque ahora es todo color de rosas con él... Pero puede llegar el momento, tal vez en un Mundial o en una Copa América, que te toca la desgracia de errar un gol clave, y ya Lautaro no es más Lautaro. No sirve más, y esto y lo otro. Le diría, entonces, que ni hay que creerse el mejor ni creerse el peor", expresó.

Por último, Gonzalo Gerardo reveló que ya tiene decidido que no estará involucrado con el fútbol una vez se retire. "Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí, por las exigencias, y me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol. No, no, no concuerda con lo que pienso. Iré por otro lado".

Y dio unas pistas sobre lo que sí le llamaría la atención hacer. "Me gustaría estudiar cocina, enología... Me atrapa el tema de los vinos, son dos actividades que me gustan".

Actualmente Gonzalo Higuaín se encuentra en el Inter de Miami donde tiene contrato vigente hasta el final de temporada del 2022. Con el equipo de David Beckham, ha disputado hasta el momento 9 encuentros y anotado tan solo un gol.

