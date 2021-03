Gordos geniales del fútbol colombiano: la confesión de Guarín y los recuerdos de Léider y Valenciano

Fredy Guarín dijo en las últimas horas que su cuerpo no era el de un jugador profesional (pesaba 105 kilos) cuando llegó en enero a Millonarios, y que los 'memes' lo motivaron para bajar de peso.

"Las burlas de mi panza me motivaron mucho, sobre todo los memes que me hicieron. Mi cuerpo no era el de un jugador de fútbol profesional. Ya estaba más allá. Pero quería estar con el grupo, entonces dejé de pensar en el qué dirán. Había pedido una camiseta XL, pero me bajé a una L para motivarme", aseguró Guarín.

"Recuerdo que me veía la panza y sabía que no podía estar así. Y es duro porque en las noches te da hambre, y no puedes comer, pero todo se resume a la fuerza de voluntad", agregó el jugador, que se recupera de una molestia muscular.

Pero Guarín no ha sido el único jugador colombiano cuestionado por su peso, hay otros más que han luchado contra esos 'kilitos' de más.

Edwin Cardona , hoy figura de Boca Juniors, es uno que ha soportado las críticas por su físico en todos los clubes en donde ha jugado, y a fuerza de goles y su zurda exquisita, ha demostrado que esto no es un problema.

Según ha trascendido, la familia de Cardona habría iniciado desde hace un buen tiempo un cambio de hábitos alimenticios que han reundado en una mejor apariencia física del estelar volante de Boca y un rendimiento importante como el que vive en la actualidad.

El mismo inconveniente tuvo su compatriota Juan Fernando Quintero cuando arribó a River Plate, de Argentina, a principios de 2018, procedente de Independiente Medellín.

Quintero recibió críticas y lo justificó, quizás con inocencia, al decir que solamente era "nalgón". Después, 'Juanfer' entró en el ritmo del fútbol argentino y se ganó el corazón de los 'millonarios'.

A Jhonnier Montaño le pasó algo parecido en Perú, donde lo apodaban "potón" ("culón"), en clara alusión a los kilos de más que tenía para ser un jugador de fútbol profesional.

Hace varios años, dos goleadores de raza como Léider Preciado y Martín Arzuaga, jugadores de Santa Fe y Junior, entre otros equipos, fueron objeto de comentarios y críticas de parte de los aficionados por estar pasados de peso.

Por último y no menos importante, está el más emblemático de todos: Iván René Valenciano, 'El Gordo' Valenciano, hombre del Junior y la Selección Colombia, entre otros equipos.

Valenciano siempre tuvo que luchar con su peso, pese a su capacidad goleadora y la potencia de su pegada, que lo llevaron al balompié exterior.