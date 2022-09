¡Gran compromiso social! 40 habitantes de la calle cumplieron su sueño de ir al Pascual Guerrero

Un gran gesto, de aquellos que quedarán por siempre en la memoria, fue la que llevó a cabo en la tarde-noche del domingo anterior Wilson Suaza, quien se encargó de llevar y cumplir el sueño a 40 habitantes de la calle en la ciudad de Cali para que presenciarán en 'primera fila' el partido entre América y Patriotas en el estadio Pascual Guerrero. El duelo, que ganó el 'escarlata' por 2-0, fue válido por la jornada 12 de la Liga II-2022.

Dicha obra de Wilson Suaza ha sido aplaudida por muchos en las redes sociales y su iniciativa también se hizo viral en las mismas plataformas digitales. Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', lo contactaron y dio más detalles. Los habitantes de la calle asistieron a la tribuna occidental del Pascual Guerrero. Una gran compromiso social.

"Hicimos una actividad maravillosa, por primera vez en Colombia logramos llevar habitantes de calle a que presenciaran un partido de un equipo profesional. Teníamos tres objetivos: el primero era llevar un mensaje a todos los jóvenes caleños y de Colombia para que entendieran, que en cualquier momento de su vida, por una decisión equivocada podrían terminar en las calles. Decirle a los jóvenes que no es necesario probar (las drogas), no es necesario hacerlo, porque podrían llegar a perderlo todo. El segundo mensaje que queríamos enviar a los colombianos era que parecería, a veces, que los habitantes de calle son seres humanos invisibles y no es así, son seres humanos también y el mundo también les pertenece. Y por último, que los jóvenes y los colombianos entiendan que las drogas pueden llevarlos a cuatro caminos: la calle, un hospital, la cárcel y la muerte", dijo de entrada Wilson Suaza a la mesa de trabajo.

De igual manera en medio de la charla con el panel de periodistas, Suaza desveló cuál es la estrategia que tiene pensada con su Fundación 'Vamos que vamos!.

"Nuestra estrategia está encaminada a que los jóvenes entiendan que no es necesario las drogas, que estas arrasan a familias enteras en Colombia. Cali es la segunda ciudad con más habitantes de calle del país, por eso estamos implementando la estrategia y aprovechando el fútbol, que el fútbol no es solo un deporte para algunos, a través del fútbol podemos llevar esta clase de mensajes", proisguió.

¿Qué más dijo Wilson Suaza sobre su gran compromiso social?

"Las estadísticas de recuperación son mínimas, es muy complejo que una persona adicta inicie un proceso de recuperación, sin embargo, nosotros seguimos con la tarea. Fueron 40 habitantes de calle, quiero agradecer al presidente de América de Cali, Tulio Gómez, quien nos abrió esta puerta, que no es fácil llevar a habitantes de calle, en su condición de calle, a la tribuna occidental. La gente que mejor paga en compañía con habitantes de calle, es un buen mensaje el que estamos dando".

Por último quedó una desenlace más que feliz, puesto que uno de los habitantes de calle "se encontró a su familia en la tribuna y al final del partido tomó la decisión de iniciar un proceso de recuperación".