Guillermo Coppola: “Es muy fuerte decir que a Diego Armando Maradona lo mataron”

La muerte de Diego Armando Maradona sigue siendo un tema que genera mucha polémica, por las circunstancias en las que se dio y de eso habló Guillermo Coppola.

En las recientes horas, el que fuera el representante del ‘10’ argentino y uno de los grandes amigos, habló claro y concreto.

“Hay decisiones de la justicia fuertes, que marcan, imputaciones graves no solo para el doctor, sino para los que estaban alrededor. Entonces, ¿lo mataron? Es duro. ¿Se preocuparon? Es muy fuerte decir que lo mataron”, afirmó Coppola a ‘La Tercera de Chile’.

Además, el amigo de Maradona mencionó que ha escuchado que ahora subastan muchas cosas del ‘Pelusa’, pero él afirmó que no lo haría con todas las cosas que guarda del otrora jugador argentino.

“Hoy pelean por los derechos, por las firmas, por una camiseta que se subasta. ¿Sabes cuántos elementos tengo yo que no me animaría a tocar? Serán mis hijos o los voy regalando. Porque no se lucra con la muerte de Diego, pero es mi estilo, otra forma”, finalizó Guillermo Coppola.

¿En qué equipos jugó Diego Armando Maradona?

El 'Pelusa' militó en Argentinos Juniors, Boca Juniors y Newell's, en Argentina. En Europa el '10' jugó en Barcelona, Sevilla y Nápoles.