Gustavo Alfaro, el apuntado para llegar a la Selección de Venezuela: “Tendrá pronto una reunión clave”

El técnico argentino, comentarista de Gol Caracol, sigue siendo una de las principales opciones para ocupar el puesto dejado recientemente por Rafael Dudamel.

Gustavo Alfaro continúa en la mira de la Selección de Venezuela. El exentrenador de Boca Juniors se reunirá en los próximos días con personas de la federación de fútbol de este país para avanzar o no en las negociaciones.

“El ‘profe’ Alfaro tendrá pronto una reunión clave. Será el martes. Puedo decir que el interés de Venezuela es cierto y está estudiando la opción”, afirmó este viernes en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Javier Hernández Bonnet, Director General de Gol Caracol.

“Amigos cercanos a él me cuentan que el hombre anda mirando videos e información de la Selección de Venezuela. Sin embargo, veo que es un tema que no le cierra -esto ya es una opinión personal-, como que todavía no le convence”, añadió.

Venezuela se quedó sin seleccionador el pasado 2 de enero, luego de que Rafal Dudamel renunciara a su cargo.

Alfaro, quien dirigió el año pasado Boca Juniors, se encuentra en estos momentos comentando los partidos del Torneo Preolímpico 2020, que se disputa en nuestro país, con Gol Caracol.

