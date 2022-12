Gustavo Alfaro y un duro mensaje: "Me da vergüenza el fútbol, estamos empeñados en destruirlo”

En medio de una acalorada rueda de prensa, el entrenador de Huracán se refirió al momento que está pasando el balompié del continente con toda la polémica que ha envuelto la final de la Copa Libertadores.

Gustavo Alfaro fue contundente y dejó a todos los asistentes a su habitual rueda de prensa boquiabiertos al no guardarse nada con respecto a sus pensamientos sobre el momento que está viviendo el fútbol.

"Estamos empeñados en destruir el fútbol", afirmó el entrenador de Huracán, quien señaló que le había advertido al presidente del club que iba a hablar en nombre propio con respecto a lo que había sucedido tras la suspensión de la final de la Libertadores entre Boca y River.

"AFA quiere destruir la Selección Argentina, Superliga el fútbol argentino, entre todos estamos destruyendo un icono como el River-Boca. Estamos permitiendo que el River-Boca no lo podamos organizar en nuestro país, cuando teníamos el orgullo de decir que íbamos a jugar una final con los equipos más grandes del fútbol argentino", aseveró.

Alfaro insistió en la necesidad de “recuperar” lo que considera un icono argentino, ante la decisión de la Conmebol de disputar el partido de vuelta por fuera del territorio ‘gaucho’.

"Nos están robando algo argentino, como si dijeran que el día de mañana no se puede bailar tango o que en calle Corrientes no se pueden poner teatros. Es algo tan nacional que no podemos permitir que se vaya a organizar en Doha", puntualizó.

Finalmente, soltó la frase más contundente de todas: "Me da vergüenza el fútbol, me da asco. Y estamos siendo cómplices".

Por más tipos como Alfaro en el fútbol argentino... 🇦🇷👏🏼pic.twitter.com/7N6xULrMB0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 29, 2018