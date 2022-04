Habla la hermana de Freddy Rincón: "Dios vio que no iba a quedar bien y se lo llevó"

El fallecimiento de Freddy Rincón ha dejado una tristeza profunda en los más allegados al futbolista. Una de esas personas que tiene un vacío en su alma es María Teresa Rincón, hermana del 'Coloso' de Buenaventura, y quien tras el fallecimiento de su madre, Rufina Valencia, tomó el mando de la familia.

Ella fue la primera en recibir la noticia del accidente de Freddy, así lo comentó en una entrevista al diario 'El País', de Cali. María Teresa contó cómo fueron esas horas al lado de su hermano en la Clínica Imbanaco.

"Apenas me avisaron lo del accidente arreglé maletas y salí para Cali. Cuando llegué a la Clínica comenzaron esas horas difíciles, momentos muy duros que no los quiero recordar", comenzó diciendo.

Ella relató que nunca en su familia perdieron la esperanza y que cada vez que podía le cantaba alabanzas y le pedía que se refugiara en Dios.

"Nunca se perdió la esperanza, siempre le oré a Dios para que nos lo devolviera; a Freddy le canté muchas alabanzas, le hablaba mucho del amor y le decía que se aferrara al Señor, que iba a salir de esta situación, que él había salido adelante de muchas batallas y que esta no iba a ser la excepción. Pero como Dios vio que no iba a quedar bien, se lo llevó. Con Dios no se pelea", agrega.

Sobre si tuvo la posibilidad de despedirse de su hermano, María Teresa afirmó que "estuve con él, una hora antes de su fallecimiento; me permitieron estar un rato, nos mandaron muchas oraciones y comencé a leérselas en el oído derecho, le canté alabanzas y le dije: ‘negrito’ —así siempre le decía yo—, aférrese a la vida que lo necesitamos, no nos vaya a dejar solos. Salí de la habitación y como a los 45 minutos me llamaron porque había novedades y fue cuando me dieron la dura noticia".

Por otro lado, María Teresa manifestó que lo más recordará de su hermano es "el gran ser humano, esa calidad de Freddy, el compartir, porque lo que él tenía no era de él, sino de quien lo necesitaba".

¿Cuál fue el gol más recordado de Freddy Rincón?

Sin duda, el tanto más rememorado por los amantes del fútbol por parte del 'Coloso' de Buenaventura fue el que le anotó a Alemania, en la fase de grupos del Mundial de Italia 90. Con esa diana, Colombia clasificó por primera vez a la instancia de los octavos de final de una Copa del Mundo. El duelo finalizó 1-1 en el Giuseppe Meazza.