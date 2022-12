No, gracias.

Hablaron los expertos: médicos del fútbol italiano pidieron que no se reanuden los entrenamientos Hablaron los expertos: médicos del fútbol italiano pidieron que no se reanuden los entrenamientos. ​​​​​​​El coronavirus afectó a Italia y los galenos de los diferentes elencos de la Serie A señalaron que lo mejor es que los equipos no regresen a ent