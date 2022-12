Habló el padre de Luka Jovic: “Si tiene que ir a la cárcel, que vaya, pero solo si es culpable”

El delantero del Real Madrid está envuelto en todo un problema por haber viajado a su país, Serbia, a visitar a su novia quien estaba cumpliendo años, violando la cuarentena obligatoria que se vive estos días en Europa.

Luka Jovic, quien se enfrenta a medidas legales por incumplir la cuarentena domiciliaria impuesta para quienes llegan desde el extranjero, ya ha asegurado que esa situación se debió a que no tenía información precisa de las normas de aislamiento y creía que era posible salir una vez al día para ir a la tienda o a una farmacia.

Ahora, fue su padre, Milan Jovic quien en declaraciones a la radio serbia ‘Puls’, salió en defensa de su hijo. “Sofía, su novia, no salió a celebrar su cumpleaños porque está embarazada. Luka no celebró nada en la calle. Estaba con su novia en casa. No salen de allí y hablamos entre nosotros de manera regular”.

“Luka pasó dos pruebas y dio negativo en ambas. Por eso entendió que podía venir a Serbia. Ahora parece que es un gran criminal. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el primer ministro, pero solo si es culpable. Apoyaría esa decisión si hubiera hecho algo malo, pero llegó a Belgrado y se metió en casa. Sofía está embarazada y no puede salir a la calle. Han salido fotos de los dos divirtiéndose, pero son en España”, afirmó su padre.

De hecho, Milan rechazó las constantes acusaciones que su hijo ha recibido. “Luka vino a Serbia para estar con su familia. Los suyos sabíamos que iba a venir. Siempre ha estado preparado para a ayudar a su país, económicamente o de la forma que sea. Creo que las críticas han sido excesivas. Hay cosas que no se han entendido. Me duele ver lo que ha pasado”,

