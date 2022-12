Habló Sebastián Villa: “No quiero tener que pagar una extorsión, mi carrera ha sido dañada”

El futbolista colombiano de Boca Juniors rompió el silencio en el presunto caso de violencia de género. por el que lo demandó la que fuera su novia, Daniela Cortés.

Por medio de un audio, que fue compartido por Sebastián Villa al diario ‘Olé’, en Argentina, el extremo volvió a negar que haya agredido a una mujer, y además señaló que “mi carrera ha sido dañada”.

Publicidad





"Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, y ya lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se van a imponer. No importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante. Confío en mi verdad y en el trabajo que hace mi abogado. Y reitero que nunca agredí a una mujer. Quienes me conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera. Extraño mi casa, extraño a mi perro Danger y espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es competir y poder ganar cosas importantes como las que ya gané. Pero no quiero que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión que nadie, sea o no jugador de fútbol, tiene que padecer", indicó Sebastián Villa.

Abogado de Daniela Cortés: “He pedido que se le investigue a Sebastián Villa por falso testimonio”

Publicidad

El denuncio oficial ante la justicia argentina fue interpuesto por Cortés el pasado 28 de abril, fecha la que la antioqueña reveló en redes sociales imágenes con su rostro visiblemente afectado.

Esta es la primera vez que el jugador antioqueño se refiere al tema, que ha sido noticia en Argentina, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Publicidad