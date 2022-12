"Hace más de un año y medio que soy un mal ejemplo, un granuja”: Benzema

El delantero del Real Madrid se refirió al escándalo sexual en el que está involucrado, y que lo tiene alejado de la selección francesa. Le pidió a su compatriota Valbuena que deje de “mentir”.

El delantero del Real Madrid Karim Benzema acusó a Mathieu Valbuena de "mentir" e "inventar" cosas en el caso de 'sextape' por el que el jugador del Lyon culpó a su compañero de selección de querer chantajearle, en una entrevista a la edición online del diario L'Equipe.

"Todo nació con su historia", criticó Benzema. "Escuchándole al principio, yo soy gentuza, le amenacé, le metí miedo, todo lo que te puedas inventar".

"¡Y quiere volver a jugar conmigo! (...) ¡Le toma el pelo a la gente! ¡Se ha vuelto loco o qué!", añadió Benzema, que no juega con Francia desde octubre de 2015, cuando fue imputado por "complicidad en intento de chantaje y participación en asociación de malhechores" en el escándalo del 'sextape', en el que un grupo de extorsionadores amenazó a Valbuena con difundir una cinta con contenido sexual si no pagaba una cantidad de dinero, con Benzema jugando supuestamente un papel de mediador.

"Hace más de un año y medio que soy su peor enemigo, un mal ejemplo, un granuja, que me tienen que castigar, que me arrastran por el barro, que manchan mi nombre y el de mi familia (...) Y dice que podemos jugar juntos. ¡Que no diga más tonterías!, se enoja el atacante de 29 años.

Benzema parece acusar a Valbuena de inventarse toda la historia: "Que pare de inventar. ¡Me vuelve loco que siga mintiendo! Todo esto sale de él, este caso de 'sextape'. Solo tenía que decir la verdad sobre lo que realmente pasó".

A dos días de la lista del seleccionador Didier Deschamps para enfrentarse a Paraguay, Suecia e Inglaterra, Benzema dijo seguir "a disposición de la selección francesa".

"Ya no espero nada. Hay un seleccionador. Ha tomado sus decisiones", declaró Benzema.

"Deportivamente estoy al máximo. Me gustaría volver a ser un ‘Bleu’. Iría siempre a la selección y con la misma motivación", insistió el jugador.