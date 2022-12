Harold Lozano y su particular anécdota con Marcelo Bielsa, en México: “Por algo le dicen ‘El Loco’”

El exmediocampista colombiano recordó este jueves, en el Instagram live de GolCaracol.com, su primer encuentro con el entrenador argentino, cuando llegó al América mexicano.

Harold Lozano se cruzó en México con Marcelo Bielsa, actual entrenador del Leeds United inglés, y le quedó una particular anécdota con el argentino.

“Llegué a México y ese día América jugaba un partido en el estadio Azteca. El ‘profe’ Marcelo Bielsa me hizo cambiar y me puso a correr en el estadio, que para que me sacara el viaje. Y bueno, lo hice”, contó Lozano este jueves, en el Instagram Live de GolCaracol.com.

“Es uno de los mejores entrenadores del mundo, conoce al jugador, es un ‘enfermo’ del fútbol, por algo le dicen ‘El Loco’. Lo tuve en mi carrera y me sirvió muchísimo”, agregó el exmediocampista.

El vallecaucano jugó en el América, de México, en la temporada 1995/96 y después se marcho al fútbol español, para jugar con Real Valladolid y Mallorca.

Lozano Prado, de 48 años, terminó su carrera en el Pachuca mexicano, en 2004, y recientemente fue director deportivo del América, de Cali, el club en el que empezó.

