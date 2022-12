Harold Perilla denunció acosos en el arbitraje: "Óscar Julián Ruiz intentó tocarme los testículos y la cola"

El exárbitro del Colegio de Cundinamarca realizó este martes serias denuncias en contra del llanero, que hace parte de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Este martes estalló un escándalo de marca mayor en el arbitraje del fútbol colombiano, después de una serie de acusaciones de Harold Perilla, quien hizo parte del panel de la FIFA durante un año y con una amplia experiencia profesional, en contra de Óscar Julián Ruiz, referente de nuestro país y actual integrante de la Comisión de Árbitros de la Conmebol.

"Con Óscar Julián Ruiz fueron varios episodios de acoso. El más grave fue en una pretemporada en un pasillo, se me acercó y me mandó la mano, se la quité, y me retiré con impotencia", indicó Perilla en entrevista con la 'W Radio'.

Lea acá: "Es completamente falso": Esposa de futbolista paraguayo negó cualquier relación con Leonel Álvarez

Perilla, quien perteneció al Colegio de Árbitros de Cundinamarca, agregó que "la denuncia la hago por acoso sexual, Óscar Julián Ruiz me acosó, me pedía que tuviera relaciones con él, me decía cosas morbosas, en alguna temporada intentó tocarme los testículos y la cola".

"Inicialmente me hacía insinuaciones, siempre quería tener contacto físico, me decía que probara algo nuevo, que con él lo iba a tener todo, yo nunca accedí a sus pretensiones", agregó el denunciante.

Lea acá: Shakira se emocionó al máximo tras el clásico: "Mi marido hoy fue un espectáculo"

Pero Harold Perilla también salpicó a Imer Machado, exárbitro y actual encargado de la Comisión Técnica de Árbitros en nuestro país.

Así confesó que "Machado me hizo bullying, me ponía apodos, me tocaba la cola, me tocaba los testículos. Trataba de desprestigiar mi trabajo porque éramos competencia. Hoy lo tengo denunciado penalmente. De Imer tengo miles de experiencias de ese tipo y tengo varios testigos”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados