Harold Preciado: "No pueden decir que no dejé nada al Cali, fueron 10 millones de dólares en ventas"

Harold Preciado salió campeón con el Deportivo Cali, en la Liga II-2021 del fútbol colombiano, siendo goleador del equipo, y decidió irse a jugar al fútbol mexicano, en este 2022.

Lastimosamente para los hinchas 'azucareros', la separación del delantero con el equipo no se habría dado en buenos términos. El jugador habló, este viernes, con el medio 'Zona Libre de Humo' y dejó ver su descontento con las directivas del Cali.

"No pueden decir que no le deje nada al Deportivo Cali, 10 millones de dólares entre venta y Libertadores, 2 títulos, goleador", afirmó Preciado.

"Es más lo que yo le he dado al Cali, titulos, goles, clasificación a Libertadores, más que algo económico. ", complementó el delantero de 27 años.

"El presidente sale a hablar tirándome cosas como si yo hubiese dejado tirado al Cali. Si al presidente le interesaba que me quedara en el club me hubiese llamado o enviado un mensaje, pero primero salió a entrevistas que en comunicarse conmigo y eso me molestó", dijo sobre el dirigente del equipo Marco Caicedo.

#ZonaLibreDeHumo "Si al presidente le interesaba que me quedara en el club me hubiese llamado o enviado un mensaje pero primero salió a entrevistas que en comunicarse conmigo y eso me molestó" @haroldpreciado pic.twitter.com/9VpcOvCamo — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) February 4, 2022

El nuevo club de Harold Preciado

El jugador de la Selección Colombia continuará su carrera en el Club Santos Laguna de la Liga MX, confirmó Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club quien viajó a Barranquilla para cerrar su contratación, cuando Preciado estaba concentrado con la 'tricolor'.

“Lo que está pendiente para tenerlo con nosotros es la visa de trabajo, los temas migratorios y todo el tema de mudanza. Él está con todas las ganas de estar aquí con nosotros cuanto antes", dijo Elizalde.