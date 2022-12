Harry Kane: "Luka Modric se merece todos los premios que está consiguiendo"

El delantero inglés compartió vestuario con el volante croata en sus inicios en el Tottenham y reconoció su calidad.

Harry Kane, delantero de la selección inglesa, afirmó este sábado, en la previa del encuentro que medirá a Inglaterra con Croacia, que Luka Modric, estrella croata, se merece todos los premios que está consiguiendo.

Modric, quien estará presente en el choque entre ingleses y croatas este domingo se ha hecho este 2018 con el premio 'The Best' de la FIFA y el premio al jugador del año de la UEFA, además de ser el máximo favorito al Balón de Oro.

"Jugué con él un poco cuando yo era un chico joven en el Tottenham. Todo el mundo sabe lo buen jugador que es. Se merece todos los premios que está consiguiendo. Ha estado fantástico este año, pero espero que tenga una noche tranquila mañana", aseguró el ariete del Tottenham Hotspur.

Antes del duelo en el que Inglaterra se jugará el pase a las semifinales de la Liga de Naciones, Kane incidió en que ha olvidado el fallo que cometió en las pasadas semifinales del Mundial de Rusia, cuando con su equipo 1-0 arriba en el marcador, golpeó en el poste un balón que pudo suponer el 2-0.

"Siempre he dicho que, como delantero, cuando fallas una oportunidad tienes que olvidarlo lo más rápidamente posible. Duele. En cualquier partido que pierdes siempre piensas en lo que podrías haber hecho mejor y no hay partidos mucho más grandes que la semifinal de un Mundial. No pienso sobre ello mucho más", aclaró.

Kane, a sus 25 años, atesora 19 goles con el combinado nacional y apunta a superar el récord de 53 tanto que posee Wayne Rooney, quien esta semana le nombró como su sucesor.

"Es posible, pero no pienso en mis objetivos tan a la larga porque pueden pasar muchas cosas. Veremos con los años cuántos goles marco. Espero seguir en forma y sano y que el entrenador siga contando conmigo", apuntó el inglés.