Harry Kane se cree el 'coco' de la Eurocopa: "Todos los equipos saben que somos peligrosos"

Harry Kane, capitán de Inglaterra, valoró el triunfo ante Alemania como "la tarde perfecta" y dijo que todos los equipos saben ya que son peligrosos.

El delantero de los 'Tres Leones' estrenó su cuenta goleadora en la Eurocopa con el tanto de la sentencia ante Alemania.

"Ha sido un día increíble y un partido increíble. Escuchar a Wembley así es un momento que ninguno de nosotros olvidaremos. Es la tarde perfecta. Disfrutaremos de esto, pero tenemos otro partido importante el sábado", apuntó Kane.

Sobre su tanto, Kane destacó que todos los delanteros quieren marcar goles y que ojalá pueda hacer más en lo que queda de torneo.

"Cualquier equipo nos mirará ahora y sabrá que somos peligrosos. Queremos seguir marcando goles y manteniendo la puerta a cero. No podemos desconectarnos. No hay nada mejor que cuando tienen expectativas sobre ti y las cumples, pero ahora no podemos pararnos aquí. Tenemos claro lo que queremos. Esperemos volver a Wembley para las semifinales y para la final".