"¿Hasta cuándo tantas mentiras": nuevo mensaje de Daniela Cortés para Sebastián Villa

Este lunes, la que fuera la novia del extremo de Boca Juniors, hizo otra publicación en su cuenta de Instagram en la que reafirma las presuntas agresiones por parte del antioqueño.

Nuevamente las redes sociales de Daniela Cortés fueron el canal para sus denuncias en contra de Sebastián Villa, quien enfrenta un proceso ante la justicia en Argentina por un sonado caso de violencia de género. En un video, en el que deja ver las heridas provocadas, según ella, por el jugador, lo volvió a señalar y lo tildó de mentiroso.

Compartiendo un largo texto, en el que relata parte de lo sucedido y en el que invita a su abogado Fernando Burlando a verificar chats de familiares, ella subió el video a su cuenta.

Vea el texto compartido por Daniela Cortés:

“¿Hasta cuándo tantas mentiras?

Como todos saben, denuncié a Sebastián Villa (primero por esta red social y luego formalmente) porque por dos años fui víctima de maltratos físicos y psicológicos; además, él amenazó con hacerle daño a mi familia. Desde entonces, se inició un proceso judicial para reunir pruebas y aclarar lo sucedido. En la primera publicación, no di demasiados detalles porque mi objetivo era pedir ayuda. Sin embargo, ahora veo la necesidad de hacerlo, pues desde entonces han circulado en redes sociales y en sus declaraciones toda clase de mentiras y tergiversaciones acerca de lo sucedido, algunas de ellas bastante graves. En el video que acompaña esta publicación, puede verse, por ejemplo, cómo Sebastián me buscaba con insistencia después de las golpizas (algo que no se debe hacer cuando alguien te roba y te extorciona supuestamente ). También, que después de una de sus agresiones, perdí un bebé que esperábamos (algo que negaba). Según consta en varios chats, miembros de mi familia le pedían que dejara de maltratarme y él aceptaba los hechos,Todo este material y muchas más hacen parte de las pruebas reunidas en apoyo de mi denuncia que ya están siendo investigadas”.

Martín Apolo, abogado de Sebastián Villa, dice que los audios de Cinthya Cortés, hermana de Daniela, y que fueron presentados el pasado viernes en audiencia de testigos, son reproducciones editadas.

Ahora, así responde Daniela Cortés a las afirmaciones del apoderado del jugador oriundo de Bello, Antioquia.