Helio Neto, sobreviviente al accidente de Chapecoense: “Nos siguen pasando injusticias”

El exdefensor central habló de cómo todavía la aseguradora de la aerolínea LaMia aún no ha cancelado el dinero que les corresponde a los familiares de las víctimas. Criticó los gobiernos de Bolivia y Colombia, pero se mostró agradecido con los colombianos y con Atlético Nacional.

La lucha de Helio Neto continúa. Tras ser uno de los seis sobrevivientes del trágico accidente aéreo que sufrió el club brasileño Chapecoense, en Antioquia, hace ya un poco más de tres años, contó sus esfuerzos por volver a jugar y las dificultades por las que ha tenido que pasar durante este tiempo.

El exdefensor brasileño aseguró que el dolor no lo dejó regresar a los terrenos de juego, además de haber sufrido una rotura de ligamentos cuando estaba volviendo a entrenarse tras el accidente.

“Ni siquiera llegué a jugar un amistoso. Sólo una vez en un partido de Zico, mi ídolo, en el Maracaná, entré cinco minutos, pero no aguantaba. Intenté volver por amor al fútbol, por estar vivo, por estar con salud. Aunque no tenía las condiciones para un deportista profesional, porque además sufro lesiones en la rodilla y una grave en el pulmón. Todavía estoy con dificultades”, afirmó en una entrevista con el diario ‘Olé’.

En la charla con el medio argentino, Neto habló de la millonaria deuda que mantiene la aseguradora de la aerolínea con los familiares de las víctimas y, si bien se mostró agradecido con el pueblo colombiano y con Atlético Nacional, criticó la postura que han tenido los gobiernos de Bolivia y Colombia, durante estos años.

Su lucha con la aseguradora: “Existe resistencia en pagar. Los abogados dicen que deberían haber pagado. Dentro de la tragedia, hubo muchos errores. No sólo errores en el seguro, que no debió haberse aplicado en una aeronave que viajaba para Colombia. No comprendo cómo vuela con jugadores si no podía viajar a Colombia.”

Las fallas que se cometieron: “Todo fue hecho de forma equivocada. Después descubrieron que la aerolínea no tenía pago el seguro y fue disminuyendo la póliza. ¿Cómo pasó eso? Si sabían, ¿cómo salió sin seguro y sin gasolina? ¿Por qué Bolivia permitió que despegara? ¿Por qué Colombia autorizó que entrara al país si no tenía seguro? Hubo muchos errores, además del error del piloto al partir sin la gasolina suficiente. Se equivocaron con los contratos de seguro, se equivocaron las autoridades de Bolivia y Colombia y de varias maneras. A partir de esos errores pasó todo lo que pasó”.

Críticas al gobierno de Bolivia y Colombia: “Yo soy sobreviviente y en mi condición de exjugador, porque no pude jugar, recibí un seguro que era el 20% de lo que me correspondía. Pero a todas las familias les faltó indemnización. Por ejemplo, en relación con Bolivia y Colombia, esos países se tienen que involucrar. La gente tiene que saber que nos pasan cosas que son injustas. Y mucha gente en el mundo no sabe esto, que no les pagan a los familiares de las víctimas. El tiempo pasa. Hay personas a las que les faltan los hijos o los padres, y tienen que trabajar para comer y el seguro les falló. El sentido humano del seguro es mínimo. Nos usan como un producto de ellos y no lo somos”.

Su relación con el pueblo colombiano: “Me mantengo en contacto. Yo sólo tengo un agradecimiento inmenso al hospital en que nos atendieron, para Atlético Nacional y todo el pueblo colombiano. Hay que diferenciar lo que aconteció con el pueblo que nos abrazó, nos dio cariño y amor. La tragedia fue responsabilidad de personas que no son el pueblo colombiano ni boliviano. Hubo profesionales responsables”.

