"Hemos llegado a la conclusión y termina mi contrato con Honduras": Jorge Luis Pinto

El técnico colombiano ofreció una rueda de prensa en la que se despidió del seleccionado hondureño, con el que no clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Jorge Luis Pinto cumplió tres años al frente de la Selección de Honduras y este viernes se despidió oficialmente en conferencia de prensa.

"Yo no le fallé a Honduras, no le cumplí es la palabra. Yo no vine aquí por plata, yo vine a trabajar, lo que pasa es que no puedo controlar las cosas que se dan en las Eliminatorias", indicó el colombiano.

"Uno aprende a cogerle cariño al país", agregó Pinto, quien en el repechaje al Mundial de Rusia no pudo lograr que Honduras clasificara, terminando resignado frente a Australia.

El balance del santandereano al frente del equipo nacional hondureño registró 49 partidos dirigidos, con 14 ganados, 16 empates y 19 derrotas.