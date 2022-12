Henk Fraser, entrenador del Utrecht, renunció luego de agredir a un jugador de su propio equipo

El entrenador del Utrecht, Henk Fraser, renunció este miércoles a su cargo como consecuencia del incidente ocurrido en el entrenamiento del pasado sábado, en el que supuestamente el técnico habría agarrado por el cuello al delantero alemán Amin Younes.

"Esto no me había pasado nunca como entrenador. He perjudicado al club con esto y eso le duele a muchos, incluido a mí. Por eso he decidido dejar de ser entrenador del FC Utrecht. No me reconozco en mis actos y quiero pedir disculpas a todos los implicados", señaló Fraser en un comunicado difundido por el club.

Fraser, que llegó esta temporada al Utrecht, tras trabajar como ayudante del seleccionador neerlandés Louis van Gaal hasta el pasado mes de abril, había situado al conjunto rojiblanco en la séptima plaza de la Eredivisie, tras sumar siete victorias, tres empates y cuatro derrotas en las catorce primeras jornadas del campeonato.

"En el FC Utrecht, como en cualquier empresa y como en toda la sociedad, se aplican ciertas normas y valores. A veces, en el fragor de la batalla deportiva se exploran los límites, pero en este caso Henk mostró un comportamiento que sobrepasa el límite de lo permisible, a raíz de lo cual tomó esta decisión", indicó el director general del club, Thijs Van Es.

¿Quién es Henk Fraser?

Este entrenador de 56 años nació en Surinam, colonia neerlandesa, y tuvo una amplia carrera como futbolista profesional. Dentro del terreno de juego se destacó como defensor y siempre vistió los colores de clubes de Países Bajos. Sparta Rotterdam, Utrecht, Roda JC y finalmente el Feyenoord, equipo en el cual militó durante nueve años. Justamente con esta última escuadra ganó cinco copas de la liga de dichó país, dos Eredivisie (liga) y una Supercopa.

Luego de su aventura como jugador se dedico a ser técnico y ya dirigió al ADO Haya, Vitesse y recientemente el Utrecht.